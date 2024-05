Comparte

Un duro cuestionamiento recibió la modelo Nicole “Luli” Moreno por parte de la panelista Daniella Campos, quien criticó la reacción que tuvo la fisicoculturista tras sufrir un accidente automovilístico la noche del lunes en Vitacura.

A través de sus redes sociales, la modelo fitness compartió angustiantes imágenes en las que se le veía visiblemente afectada y solicitando con urgencia la llegada de una ambulancia. Sin embargo, su actitud no pasó inadvertida para Daniella Campos.

“Yo estoy súper amargada hoy día, a mí me da rabia ver esto, pero de verdad me da rabia, porque hay gente que necesita una ambulancia de verdad, que tiene su vida en peligro”, comenzó cuestionando la comunicadora durante el programa “Sígueme” de TV+.

El duro descargo de Daniella Campos contra Nicole Moreno

Pero no se detuvo ahí. Campos arremetió directamente contra “Luli” Moreno por, supuestamente, haber utilizado filtros de cámara mientras transmitía los instantes posteriores al accidente.

“Esta señorita está exigiendo que su ambulancia no se demore, y no se quebró ni la uña. No sé si se dieron cuenta de cómo estaba esta señorita, poniéndose filtros“, lanzó con evidente molestia.

Para la panelista de TV+, la actitud de Nicole “Luli” Moreno distaba de una persona que realmente había sufrido un percance grave.

“Ella lo que tenía era una crisis de nervios, no tenía absolutamente nada más“, aseveró sin filtro.

Incluso, Daniella Campos extendió su crítica más allá del episodio puntual, apuntando que ese tipo de actitudes han contribuido al deterioro de la farándula nacional.

“No solo me da rabia, me da vergüenza ajena, siento que esto es lo que mató a la farándula“, sentenció con dureza.

Finalmente, le envió un mensaje directo a la modelo: “Y perdóname Luli, pero puedes haber sufrido un accidente, pero ya nos aburrimos de tus tongos“.

