Comparte

La polémica influencer Naya Fácil respondió con dureza al periodista Roberto Cox, quien cuestionó la actitud de la joven tras ser víctima de un violento asalto la noche del martes en San Miguel.

La controversia se originó luego de que Cox criticara en el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión que Naya haya comenzado a realizar transmisiones en vivo por Instagram inmediatamente después del delito.

“¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que estés perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito“, cuestionó el periodista durante el programa.

La dura réplica de Naya Fácil a Roberto Cox

Las palabras de Cox generaron el respaldo de los otros conductores del espacio, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes defendieron a Naya Fácil argumentando que, como influencer, probablemente pensó que era mejor dar aviso del asalto a través de las redes sociales que llamar a Carabineros.

No obstante, la joven influencer no se tomó a bien los cuestionamientos de Cox y lo acusó directamente de “clasista” y “machista” a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Roberto Cox, eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar a lo que me pasó anoche y se grabaron, no los cuestionaste, pero claro, como soy Naya Fácil no puedo hacerlo. Pero a los otros que se han grabado no los criticas”, expresó la joven.

Luego cuestionó al periodista con duros términos: “¿O eres clasista o eres machista, cuál término te queda mejor?“.

Naya Fácil justificó su actuar indicando que “siempre” pedirá ayuda a través de las redes sociales, pues considera que “el celular mueve masas” y sus seguidores pueden socorrerla en situaciones complicadas.

“Las redes sociales son entretenimiento para muchos, pero en mi caso las redes sociales pueden servir de mucho ante cualquier situación, y la gente que me sigue hace años lo sabe”, sostuvo.

Por último, explicó: “Cuando tienes miles de personas mirándote a veces pueden servir mucho más que un llamado“.