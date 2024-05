Comparte

Kiddtetoon, el joven cantante de trap chileno, poseedor de una importante trayectoria musical, y también reconocido por transformarse a temprana edad en una celebridad, por sus notables colaboraciones con artistas de la talla de Ozuna, Julianno Sosa y Polimá Westcoast, acaba de publicar un teaser promocional, en el que anuncia su evolucionada y profunda etapa creativa.

El teaser, es la previa al estreno del nuevo sencillo de Kiddtetoon, el que verá la luz el próximo 21 de junio. El video promocional, resume la trayectoria del cantante en un potente minuto, tiempo suficiente que deja en evidencia la completa y compleja carrera del afamado artista, confirmando experiencias difíciles, que por estos días, lo motivan a seguir creando con más fuerza canciones autobiográficas.

Para Kiddtetoon, esta continuidad en su carrera profesional, es muy significativa, ya que le ha permitido aprender nuevas herramientas para grabar y autoproducir su música, las que le han servido para seguir creando, luego de un largo tiempo en pausa.

Su regreso a la música

“He estado pasando por un momento difícil, ya que no me sentía a gusto de cómo estaba trabajando… y empecé a aprender a producir y grabarme para poder fluir más a mi gusto y a mis tiempos… y eso me sirvió demasiado para ahora volver a sacar música después de un largo tiempo”, confiesa el cantante.

Es importante señalar, que el artista urbano luego de realizar un deceso de tres años, promete brillar como nunca antes con sus nuevas creaciones, demostrando a su fiel fanaticada toda su versatilidad y talento en géneros como el Trap, Jersey Club, House y reggaeton, entre otros.

En palabras del artista, “alguien me dijo una vez, que lo bueno de tocar fondo, es que de ahí solo queda subir… es difícil decir todo lo que se siente”.

En ese contexto, al hablar de nuevas canciones, también debemos destacar la madurez de Kiddtetoon, ya que en su nueva propuesta musical, hablará sin tapujos, sobre los problemas de salud mental que le trajo la fama a tan temprana edad, y también sobre el resurgimiento de su talento, luego de esta etapa de desarrollo personal y artístico.

Sobre el proceso de evolución que vivió el cantante urbano durante un largo período, declaró que, “más que nada voy a demostrar que a pesar de que tan mal uno esté, igualmente puede cumplir sus sueños y quiero entregar esa energía con mis canciones que empezaré a soltar próximamente”.

En esa misma línea, el cantante comentó que este proyecto tiene un extenso trabajo de producción y de batalla con sus “pensamientos”, donde también el artista busca entregar un proyecto real y sincero a sus fanáticos, quienes ansiosos esperan sus nuevas canciones.

No voy a explicarlo, voy a cantarlo

Al respecto, comenta que, “pero no voy a explicarlo, voy a cantarlo”, detallando con palabras sinceras, la lírica de su proceso artístico.

Con la idea de renacer con nuevas canciones, el artista busca demostrar a su público, que a pesar de vivir momentos complejos, siempre se pueden cumplir los sueños, “quiero entregar esa energía con mis canciones que empezaré a soltar próximamente”.

Por otro lado, Kiddtetoon, explicó que se encuentra trabajando en la producción de nuevos sencillos, los que espera lanzar uno a uno próximamente, invitando a sus fanáticos a no perderse nada de esta temporada, “no se pierdan nada de esta nueva temporada que no voy a defraudarlos”.

Quiero desmostrar todo mi talento

Sobre su distanciamiento en los últimos tres años, de los escenarios y sus fanáticos, es enfático en describir que lo que más extrañó son los shows en vivo, la energía y el cariño que entrega la gente. Con evidente nostalgia narró que, “quiero demostrar todo mi talento a full porque lo que más me gusta es entregar el arte de la mejor forma posible y lo más importante que sea directo del corazón”.

Kiddtetoon, en esta etapa de su carrera, llega acompañado de un equipo profesional y de la mano del sello discográfico independiente Maverick Records, con quienes prepara un intenso 2024 con lanzamientos y novedades con presentaciones en vivo.

Recordemos que el próximo 21 de junio, es la fecha del lanzamiento en plataformas digitales, del nuevo sencillo de Kiddtetoon, una canción con la que asegura conquistar nuevamente a sus fanáticos.