Las repercusiones del accidente de tránsito protagonizado por Nicole “Luli” Moreno el pasado 13 de mayo en la comuna de Vitacura parecen no tener fin.

Luego de que la reconocida fisicoculturista utilizara sus redes sociales para denunciar el choque y pedir una ambulancia de manera apremiante, sus declaraciones desataron un intenso debate mediático.

Sin embargo, las críticas y opiniones vertidas en el programa “Sígueme” de TV+ por Daniella Campos y Michael Roldán, llevaron a Moreno a amenazar con iniciar acciones legales en contra de los comunicadores.

Ahora, en un giro inesperado de los acontecimientos, sería la modelo quien podría enfrentar una demanda por parte del otro conductor involucrado en el accidente.

Según revelaron en el mismo espacio farandulero, “el doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de Nicole Moreno por injurias y calumnias“.

"Luli" dijo que un médico la "chocó por detrás". pic.twitter.com/TvmjYghPdG — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) May 14, 2024

¿Nicole Moreno podría ser demandada?

Aparentemente, las declaraciones de la fisicoculturista habrían puesto en tela de juicio el estado en el que se encontraba el otro conductor al momento del siniestro.

No obstante, los allegados del médico han salido en su defensa, asegurando que no existiría una condición de alcoholemia que justifique las acusaciones.

“Tenemos información de los cercanos del doctor que explican por qué no existiría una alcoholemia. Esto es porque habría arrojado 0.0 en el alcotest. Lo que quiere decir que el doctor no iba conduciendo con alcohol. Esa es la razón que nos explicaría a todos por qué el doctor no terminó detenido”, señalaron en el programa.

Cabe señalar que la denuncia que realizó Nicole Moreno generó divididas posturas.

Mientras algunos defienden el derecho de Moreno a expresarse y denunciar lo ocurrido, otros cuestionan la falta de prudencia al realizar acusaciones sin pruebas contundentes, sin mencionar la exposición del hecho en las redes sociales.

Ante la noticia que compartió el portal de espectáculos, Nciole Moreno compartió un mensaje a través de las historias, que aludiría a la situación.

“El que nada hace, nada teme”, escribió la modelo fitness en su cuenta de Instagram.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: