Comparte

Una nueva polémica ha sacudido el mundo del espectáculo chileno, esta vez involucrando al bailarín brasileño Fabricio Vasconcelos y al periodista Sergio Rojas.

Todo se desató luego de que el comunicador lanzara duras acusaciones contra el artista en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina.

Según Rojas, Vasconcelos habría tenido una actitud desdeñosa y falta de educación hacia José Miguel Viñuela y otros asistentes al espectáculo “Dekanos”, reunión de figuras de la emblemática banda Mekano realizada el pasado fin de semana.

“Andaba muy levantado de pompas y su esposa, muy mal educada“, aseguró el periodista.

Ante tales declaraciones, el brasileño no se quedó callado y arremetió con todo contra Rojas a través de sus redes sociales.

La dura réplica de Fabricio Vasconcelos a Sergio Rojas

“En general no respondo a comentarios de personas estúpidas o que no me conocen. Pero allá va… Este evento fue mágico, hermoso, mucho cariño por ambos lados, del público hacia mí y de mí a la gente”, partió descargándose.

Luego prosiguió: “Un día familiar donde estaba con mi hija y mi mujer, Mariela, que es un dulce con la gente. Realmente que diga eso de ella demuestra la mentira de este personaje…“.

Vasconcelos aseguró que los dichos de Rojas se originaron simplemente porque no lo saludó a él durante el evento.

“Se sintió pasado a llevar porque yo no le di importancia a su miserable presencia y no lo saludé a él y solo a él. Solo por este motivo inventa esta mentira, por lo picado que quedó. Así son los miserables de alma, basuras vivientes“, arremetió sin filtro.

El bailarín incluso fue más allá y se lanzó con todo contra la trayectoria del periodista. “Si miran su carrera, sigue después de 25 años haciendo pedazos a la gente, trabajando en ‘televisión’. Sigue siendo feo, pobre, miserable, chico, soltero, sin familia y sin futuro“, sentenció indignado Fabricio Vasconcelos.