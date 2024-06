Comparte

Como es sabido, Eva Gómez será la nueva conductora del espacio de La Red llamado “La Caja de Pandora”.

Todo esto, porque que Camila Andrade fue desvinculada luego de ser parte del triángulo amoroso de Francisco Kaminski y Carla Jara.

En ese sentido, Eva sostuvo que esta oferta laboral le llegó de improviso en “No es lo mismo” de Tevex.

“No lo busqué, me llegó. De hecho, yo estaba en España con mi mamá y apareció, lo evalué y me pareció interesante”, aseguró la animadora.

Asimismo, agregó “es un programa que camina solo. Tiene un montón de panelistas que funcionan perfecto, tiene sus secciones súper bien marcadas. Mi llegada no va a cambiar el formato. Yo voy a llegar a sumarme, porque les ha ido muy bien”.

Tras ello, le preguntaron sobre el quiebre de Kaminski con Carla y comentó que “no estaba al tanto”.

“No tengo idea. Además, de verdad, no soy morbosa para buscar los temas. Algo me llegó, por razones obvias. Pero a lo más, por sentido común, puedo decir que me da muchísima lástima porque hay gente que está pasándolo mal”, cerró.