Recientemente, Pedro Astorga fue entrevistado por el influencer Benjamín Vergara en “Copuxando” y habló sobre diferentes temas.

Como era de esperarse, fue consultado sobre la posibilidad de sumarse al reality de Canal 13 llamado “¿Ganar o servir?”.

Esto, teniendo en cuenta que en el encierro está su primo Pangal y que además, Pedro cuenta con una gran trayectoria en los realities, puesto que fue el ganador de “Pareja perfecta” y “Amor a prueba”.

Habría estado muy entretenido

Al comienzo, Astorga sostuvo que haberse sumado al encierro con su primero hubiese sido entretenido “mis mayores ganas de haber entrado era eso, competir, habría estado muy entretenido, haber estado apoyándonos dentro; hubiera estado divertido”.

Bajo ese contexto, comentó que es “malgenio”, lo que sería una cualidad que no es muy compatible con los espacios de telerrealidad.

“Soy un poquito malgenio, pero al algo que no me gusta mucho de mí, entonces lo he ido trabajando y trato de no serlo (…) por eso hoy en día estoy dónde quiero estar, me junto con quién me quiero juntar y hago las cosas que quiero hacer; no hago nada obligado”, aseguró.

Tras ello, Vergara insistió y fue más directo “¿Vas a entrar al reality o no?”, a lo que Pedro se limitó a responder “no creo, no creo”.

“¿No crees o no vas a entrar?”, recalcó Benjamín y el deportista explicó “uno nunca sabe, pero no creo. Habría que ver… una semanita igual entraría, a unas competencias, a ver qué tan fuertes están dentro de esa casa”.

Finalmente, expuso que cuando ha estado en realities no lo pasa muy bien “estaría divertido, pero igual estoy feliz acá afuera, y cuando estaba dentro de los realities no era muy feliz; me pesaba harto”.