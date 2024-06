Comparte

Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez las protagonistas son Faloon Larraguibel y Fran Maira.

Todo esto, en medio de una actividad liderada por Matías Vega, donde los participantes de “Resistencia” debían elegir al peor integrante de “Soberanos”.

En ese sentido, cuando fue el turno de Faloon no lo dudó y escogió a la exparticipante de Gran Hermano.

Cabe mencionar que, antes de esta dinámica, Fran le había echado sal al café de la exchica Yingo.

“Me molesta aún de que yo andaba detrás de Austin y que Austin no me pescó y la pescó a ella. Gala no lo pescó, yo no lo pesqué y se quedó con lo que había”, le dijo Faloon a Fran.

Frente a ello, la creadora de contenidos no se quedó callada y le respondió lo siguiente: “Encuentro que no tení’ ni un brillo y el único brillo que teni es tener conflicto con alguna de nosotras o sino ni mie… de pantalla tendrías”.

Finalmente, la influencer aprovechó la instancia y alzó su voz y le gritó a Faloon “¡despechadaaa!”.