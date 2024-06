Comparte

Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggenwiler, se refirió a la relación que mantiene con el otrora candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien es pareja de la periodista. “Para mí es mi padre derechamente. Él me adoptó, me formó, me educó“, sostuvo la analista política.

La primogénita de la presentadora televisiva conversará esta noche con Podemos Hablar, espacio en donde sostuvo que el exparlamentario es una de las figuras más importantes de su vida.

Fernanda Cornejo: ME-O “es mi padre”

El conductor del programa, Julio César Rodríguez, le consultó a Cornejo por el significado que Marco Enríquez-Ominami tiene para ella. En este contexto, la hija de Doggenweiler indicó: “yo creo que es de las personas claramente más importantes en mi vida. A quien le debo, quizás, la mayor gratitud de quien soy, del cariño que he recibido, no solo yo, mi hermana. El regalo de tener una hermana, para mí, es lo más grande que puedo reconocer en mi vida”.

También ve a ME-O como un ejemplo. “Como ama a mi mamá, ver ese referente de pareja, que es de un amor tan honesto. Tú, Julio, los conoces bastante bien y verlos a ellos como pareja: son divertidos, se matan de la risa, son muy cómplices, son bien densos también. Pero tienen esa liviandad también de pasarlo bien, de disfrutar momentos fáciles y difíciles, pero también de acompañarse mucho como pareja”.

“Él, para mí, es mi padre derechamente. Él me adoptó, me formó, me educó con también algunas durezas que yo les entregue a mis padres, que les pido disculpas de antemano. Fue esa adolescencia dura, pero él merece todo mi máximo aprecio, amor, agradecimiento y es una gran persona, de hecho te diría que es de lo que más echo de menos estando allá”, especificó.

Además, indicó que cortó las relaciones con su padre biológico, el periodista Eugenio Cornejo. Consultada si buscaría relacionarse nuevamente, señaló que “no. y no está en mis planes tenerla”, cerró.