La actriz Martha Isabel Bolaños contó que tuvo un fugaz romance con el chef chileno Chris Carpentier.

Quien diera vida al personaje de la ‘Pupuchurra’ en la mundialmente exitosa telenovela Yo soy Betty la fea, dio a conocer que mantuvo un íntimo encuentro con el reconocido cocinero nacional.

Bolaños fue entrevistada para la radio colombiana Tropicana, en donde detalló cómo vivió su paso por Master Chef Celebrity local. En este contexto, confidenció que tuvo un incipiente romance con quien también fuera jurado de la competición en Chile.

En ese sentido, la actriz reveló que tuvieron una cita. “Fuimos a cenar, pero no prosperó”, señaló, confesando que fue ella quien decidió que la relación no prosperara. “‘Despacio, gordo, vamos despacio’. Él ya me quería casar. Es muy guapo, pero no prosperó“, reconoció.

De acuerdo al su relato, no quiso seguir avanzar en el amorío por la velocidad a la que Chris Carpentier quería llevar la relación. “Eso no quiere decir que no quiera conocer a un tipo chévere para compartir la vida. Pero, aclaro que lo deseo, no lo estoy buscando, ni estoy necesitada“, sostuvo.