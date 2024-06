Comparte

Cata Vallejos respondió a quienes la critican por una supuesta infidelidad. La influencer hace algunas semanas confirmó su relación con el futbolista Pablo Galdames, quien es expareja de Vesta Lugg.

En este escenario, la exCalle7 ha sido blanco de duros cuestionamientos por su vínculo con el deportista. Esto, debido a que los usurios de las distintas redes sociales constantemente le recuerdan que Vesta aseguró que su relación se quebró a causa de una infidelidad del volante.

Cata Vallejos respondió a quienes la critican por su relación con Pablo Galdames

Pero, finalmente la influencer se cansó de los cuestionamientos y Cata Vallejos respondió a quienes critican su vínculo sentimental. Específicamente, le dedicó un mensaje a una usuarioa de Instagram que la trató de “patas negras”.

“Me agradaba tu contenido, pero no empatizo con las mujeres que se dedican a ser patas negras”, le escribió la usuaria.

Por medio de una historia en la red social, la influencer comentó: “voy a responder esta pregunta, y está Tiare (una amiga), ella puede decir, porque me conoce hace muchos años. Amiga, ¿soy patas negras?, ¿he sido patas negras? Porque ya muchas veces me han hecho este comentario”.

Ante esto, la joven defendió con todo a Cata, asegurando que no serían “amigas” si es que ella no “siguiera la línea de valores que tenemos todas en el grupo”. También, aprovechó la instancia para enviar un mensaje a los internautas. “Dejen de escuchar rumores y de juzgar a la gente por rumores”, pidió.

“La verdad es que ya estoy aburrida, estoy un poco podrida con este tipo de comentarios. No me considero una mujer que se mete en relaciones, jamás lo he hecho, no va conmigo. Así que quiero que lo sepan y les quería aclarar nada más eso, para que no hablen tonteras, por favor”, culminó.