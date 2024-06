Paz Bascuñán tiene prohibido que sus hijos usen redes sociales

Comparte

Paz Bascuñán le tiene prohibido a sus hijos que utilicen redes sociales. La actriz contó que su hija de 12 años “no tiene celular”, mientras que el adolescente de 14 años sí tiene, “pero no tiene redes sociales.

La actriz participó en la última emisión del programa por YouTube de Pamela Díaz, Sin Editar. En el espacio, contó algunas restricciones que impone como madre.

“Mi hija no tiene celular, no tiene nada. Y mi hijo tiene celular, pero no tiene redes sociales“, reveló la artista.

Ante la desconexión tecnológica, la ‘Fiera’ le preguntó a Bascuñán si acaso eso les molestaba a los retoños, cosa que negó. “Tienen un mundo tan rico que no les molesta“, aseguró.

“Incluso ahora, este año, con mi hijo más grande, me di cuenta de muchas cosas de las cuales estaba quedando afuera, porque los compañeros las organizaban por Instagram. Entonces, abrí mi mente y le dije ‘oye, conversemos y plantéame tus inquietudes sobre si es necesario para ti el Instagram'”, confidenció.

Pese al planteamiento de la actriz, su hijo le contó que no necesita de las redes sociales. “Él me dice ‘no me interesa, porque me doy cuenta de todo lo que pierden ellos por estar ahí, sacándose fotos frente al espejo'”, le habría respondido.

“Él tiene inquietudes, cultiva cosas. Es un ser humano lleno de mundo y eso es gracias a que el celu entró muy tarde en su vida y no está enganchado para nada”, agregó.

De igual manera, Paz Bascuñán aseguró que “soy muy radical con el tema del teléfono, porque veo el daño, lo vi en mí; era una persona que leía mucho y en un minuto estaba enganchada y dije ‘no quiero esta vida para mí’. Dejé de hacer 10 cosas porque estaba en esto (tomando el teléfono)“, confidenció.

“Ahora tengo una alarma y después de 40 minutos, Instagram se muere“, aseguró.