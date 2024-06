Comparte

Después de días de intenso hermetismo, Luis Jiménez finalmente ha decidido alzar la voz y abordar el complejo drama familiar que lo ha afectado en las últimas semanas.

El exfutbolista se ha visto envuelto en una polémica que involucra a su esposa Cote López, su hijo mayor, su excuñada Javiera Vidal y la hermana de esta, Paula Vidal.

El detonante de esta situación fue cuando el hijo del “Mago” acusó a Cote López de querer separarlo de su padre.

Sin embargo, la modelo se defendió argumentando que es ella quien no desea mantener relación con él. En esta enredada historia también se vio involucrada Javiera Vidal, expareja del hijastro de Jiménez.

Según diversas fuentes de espectáculos, la enemistad entre la empresaria y la pareja de su hijastro habría surgido cuando Cote López se enteró de la supuesta cercanía de su esposo con la influencer Paula Vidal, quien, casualmente, es hermana de Javiera.

Se rumorea sobre un posible romance entre el “Mago” y la joven, lo que habría terminado por pudrir todos los lazos familiares existentes.

Las palabras de Luis Jiménez

Tras días de intenso silencio, Luis Jiménez finalmente decidió pronunciarse a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía.

En sus palabras, el exseleccionado nacional dejó en claro que “en todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he culpado a nadie por lo que yo he hecho“.

Además, aclaró que “nunca he utilizado las redes para amenazar, divulgar mensajes privados, o pelear con alguien, esta vez no fue ni será diferente. Siento mucho lo que ha pasado, lo encuentro triste e innecesario“.

En un tono conciliador, Jiménez expresó su amor incondicional hacia su familia, sin importar las circunstancias: “Al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase, nada cambiará el amor que siento por mi familia (Jose, Diego, Rebecca, Raffaella, Isidora y Jesus)“.

Las palabras del “Mago” han sido recibidas con diversos sentimientos por parte del público y los involucrados en esta polémica.

