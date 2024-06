Comparte

En una nueva e intensa competencia individual de hombres en el reality “Ganar o Servir”, Pangal Andrade se coronó como el gran ganador, dejando a Botota como el segundo nominado de la semana.

La desafiante prueba, que puso a prueba la fuerza y resistencia de los siete participantes masculinos, sacó chispas en la casa y dejó a un nuevo inmune y a un Sirviente convertido en Señor.

Previo a la competencia, los ánimos estaban caldeados. Fabio expresó su deseo de vencer a Pangal, mientras que Luis confesó sentirse “apagado y aburrido”, desatando un tenso intercambio de palabras con el español.

Por su parte, Mateucci descartó la posibilidad de que Agostini se convierta en capitán de “Resistencia”, calificándolo como un “maniquí” y “títere” en la anterior temporada.

La nueva prueba que dejó nominado a Botota Fox

La prueba consistió en sujetar el cuerpo colgando de una cadena, pero con el desafío adicional de sostener una bola de 5 kilos.

Debido a la dificultad, Botota cayó rápidamente y se convirtió en el segundo nominado de la semana. “Era una competencia de brazos y no podía más no más, pero he demostrado aquí que puedo en muchas cosas”, comentó el transformista.

Luego de que Raimundo fuera descalificado, la batalla final se libró entre Luis y Pangal. El chileno emergió como el gran vencedor, obteniendo no solo la inmunidad, sino también el derecho de convertirse en Señor.

Pangal decidió cambiar su lugar con Fabio, argumentando que el español “no hace nada y que le carga hacer cosas en la casa“.

Fabio se convirtió así en el Sirviente de Dani, mientras que Pangal pasó a ser el Señor de Gala. Sin embargo, esto trajo problemas cuando Luis le comentó a Dani lo que supuestamente le dijo Fabio: “Me serví a la otra, ahora me voy a servir a ésta”.