Comparte

Tras el regreso de Casado con Hijos (Mega) en marzo del 2023, Dayana Amigo compartió si habrá más temporadas de la popular sitcom protagonizada por la familia Larraín.

La actriz respondió a distintas preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram, abordando el futuro de la serie y su potencial participación en un reality show.

“¿Habrá nueva temporada de ‘Casado con Hijos’?”, preguntó un seguidor. Mientras caminaba por la calle, la intérprete de “Titi” contestó con franqueza.

“No, yo no creo que haya más temporadas de ‘Casado con Hijos'”, aunque dejó una puerta abierta: “Ahora, no depende de mí, depende del canal y su gente”, agregó.

Dayana explicó: “Yo creo que no, en la mía, digo, pero una nunca sabe”, sugiriendo que, aunque es su impresión personal, el futuro es incierto para esta comedia que tuvo un exitoso regreso.

‘Casado con Hijos’, estrenada en 2006, tuvo una nueva temporada que finalizó en octubre pasado.

La última aparición pública de los personajes fue durante el Festival de Viña, donde subieron a la Quinta Vergara como salvavidas en la fallida rutina humorística de Javiera Contador. Esta intervención destacó la popularidad y el cariño del público hacia el elenco.

¿Dayana Amigo ingresará a un reality?

Además de hablar sobre la serie, Dayana también abordó la posibilidad de entrar a un reality show.

De entrada, contestó: “No, no por gusto, creo que no tengo la personalidad para eso, me daría mucho pudor”. Con la vuelta de los encierros de la mano de CHV y Canal 13, varios famosos han mencionado que les han ofrecido ser parte de estos formatos.

Sin embargo, Dayana Amigo abrió una ventana a la posibilidad: “Por necesidad, uno nunca sabe las vueltas de la vida, por eso no escupo al cielo”, dijo.

Acto seguido, reveló: “Me han ofrecido dos veces entrar a un reality… pero no, me daría mucha vergüenza, no lo pasaría bien”.