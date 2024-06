Comparte

El reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, recibirá a una nueva participante que promete revolucionar la competencia.

Javiera Belén Silva, conocida en redes sociales como Javiera Belén, es modelo y se gana la vida mostrando un poco de sensualidad en su cuenta de Instagram.

“En Instagram muestro un poco de sensualidad, pero el que quiera ver más, que pague”, afirma. La joven también tiene una plataforma de contenido exclusivo en Unlock, donde asegura que se ganan “lucas de verdad”. Aclara que no vende nada sexual, pero sí sensualidad.

Además de su actividad en redes sociales, Javiera trabaja como showoman en el club Diosas. “Cuando me lo ofrecieron tuve prejuicios porque es un nightclub, pero el show es espectacular y me encanta, me siento una diosa real”, explica.

Javiera destaca que este club no excluye a nadie y hoy en día asisten tanto hombres como mujeres.

Javiera Belén ha sido mediática por sus relaciones con futbolistas, incluyendo una de cuatro años con el ex Colo-Colo y actual Wanderers, Andrés Vilches.

“Me fui a vivir con él a los 19. Éramos como marido y mujer, yo estaba de señora en la casa”, recuerda. Aunque aprendió mucho de esa relación, reconoce que se postergó al aceptar comportamientos dominantes y machistas. Ahora se describe como una mujer empoderada e independiente.

Su romance con Mauricio Isla

Posteriormente, tuvo romances con Uriel “Futuro” Romero y Mauricio Isla. Este último es el exesposo de Gala Caldirola, también participante del reality.

“Con Mauricio salimos como un mes y medio porque teníamos amigos en común. Es una muy linda persona, lo pasamos bien”, confiesa Javiera. Asegura que su relación fue algo más o menos serio, ya que es una persona enamoradiza e intensa.

Acerca de su ingreso a “¿Ganar o Servir?”, Javiera está entusiasmada por la oportunidad. “Soy muy intensa, impulsiva y buena para pelear, me enojo fácilmente”, afirma.

Aclara que se crió en una familia gritona, lo que puede sorprender a sus compañeros. “Lo que más me molesta es el bullying, el machismo y la suciedad”, enfatiza.

También se describe como deportista y competitiva, asegurando que si el reality fuera solo de competencia, ella lo ganaría.

El ingreso de Javiera Belén promete añadir emoción y drama a “¿Ganar o Servir?”. Con su personalidad intensa y su historia personal.