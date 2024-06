Comparte

Una nueva actividad en ‘¿Ganar o Servir?’ generó una intensa e incómoda conversación entre Raimundo Cerda y Gala Caldirola. Ambos dejaron clara su situación sentimental tras varios momentos incómodos.

Durante la actividad, Gala fue descrita como alguien que está interesada en dos hombres a la vez. “Gala siempre ha dejado claro que ella vive la vida y va fluyendo”, comentó Pangal, refiriéndose a los masajes de Gala a Fabio y su relación con Toro.

Cuando Raimundo intentó hablar, le preguntaron si estaba celoso, a lo que él negó. Entonces, Gala lo increpó. “Si estás celoso me lo puedes decir”, manifestó la española, agregando que Raimundo podría cambiar de opinión al darse cuenta de cómo son las cosas.

Raimundo comentó que Gala explicaba sus masajes con ser servicial. Gala respondió rápidamente: “Es que cuando tú descuidas, otro la cuida”.

La aclaración de sentimientos de Gala Caldirola y Raimundo Cerda

Después de la actividad, Gala y Raimundo continuaron la conversación en el patio. Gala mencionó que le molestó el beso que Raimundo le dio a Oriana. “Me sentí como el c… el otro día, podrías haberlo hecho de otra forma”, expresó Gala, indicando que lo que tenían no era un juego.

Raimundo explicó que no buscaba una relación inmediata y que sentía que estaban demasiado intensos. “Tú me aclaras a viva voz que no somos nada, pero te molestó demasiado lo que hice”, argumentó Raimundo.

Gala preguntó directamente si Raimundo estaba celoso por los masajes con Fabio. Aunque él lo negó, Gala no le creyó. “Eso no fue para sacarte celos a ti”, replicó Gala, señalando que Raimundo fue el primero en hacer esas cosas y que ella le había expresado sus celos antes.

Finalmente, Raimundo se disculpó con Gala. Ella le aseguró que no estaba enojada con él. “Tú tienes tu visión y yo la mía. Yo sólo quiero pasarlo bien”, concluyó Gala, dándole un beso en la mejilla.

Posteriormente, Raimundo comentó a sus compañeros que Gala estaba involucrando sentimientos. “Todo bien, quedamos como amigos. Es que fue demasiado rápido, y no me gusta esa intensidad”, explicó Raimundo, añadiendo que la situación con las flores y otras acciones de Gala lo hicieron retroceder.

En resumen, la conversación entre Raimundo Cerda y Gala Caldirola dejó al descubierto las tensiones y diferencias en su relación dentro del reality. La intensidad y los sentimientos involucrados han generado momentos de confrontación y aclaraciones necesarias.