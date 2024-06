Comparte

En los últimos meses, han surgido muchos rumores acerca del futuro laboral de Tonka Tomicic. La comunicadora ha decidido aclarar o desmentir varios de estos rumores.

Uno de los últimos rumores nació en el programa “Que te lo digo”, donde afirmaron que Tomicic habría estado cerca de sumarse a Chilevisión para ser parte de “Top Chef VIP”.

En el programa explicaron que la comunicadora habría tenido reuniones con la estación, pero que finalmente había desechado la oferta.

Sin embargo, la verdad no es esa. Según confirmó la propia conductora a El Filtrador, nunca estuvo en contacto con el canal de Paramount para dicho proyecto.

“No estuve a punto de entrar a ese programa, no es verdad. Lo deben estar diciendo para promocionarse“, sentenció Tomicic.

¿Tonka Tomicic a Viña del Mar?

Esta semana también se especuló con que la conductora podría llegar a Mega para sumarse a José Antonio Neme en un programa satélite para el Festival de Viña. Este rumor generó muchas expectativas entre los seguidores de la conductora.

Consultada sobre el tema por Manu González, de “Zona de Estrella”, Tomicic también desmintió este rumor.

“No estoy en ninguna conversación de ese tipo, solamente leí el titular de la publicación. No alcancé a leer el texto completo. Pero, ¿quién sabe más adelante?… ¡No, broma! Pero no, no tengo ningún acercamiento de ese tipo“, aclaró la comunicadora.

La conductora dejó claro que, aunque está abierta a nuevas oportunidades, no ha tenido conversaciones con Chilevisión ni con Mega para los proyectos mencionados.