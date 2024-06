Comparte

El icónico comediante chileno Bombo Fica ha revelado su intención de retirarse de los escenarios después de cumplir cuatro décadas de trayectoria.

Conocido por su estilo único y su capacidad para hacer reír a generaciones, Bombo Fica se ha consolidado como uno de los pilares del humor en Chile.

Durante su próxima aparición en el programa “Podemos Hablar” (PH), conducido por Julio César Rodríguez, Bombo Fica abordará este posible retiro de la comedia.

En el programa, el oriundo de Mulchén compartirá sus pensamientos sobre dejar los escenarios y la decisión que ha tomado al respecto.

“Lo conversé con mi hijo, mi hijo trabaja conmigo,” explicará Fica. “Yo quiero cumplir mis 40 años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme. Ya un poco a dedicarme a descansar.”

Estas palabras reflejan el deseo del comediante de tomarse un merecido descanso tras una exitosa carrera de cuatro décadas.

El delicado estado de salud de Bombo Fica

Es importante recordar que Bombo Fica ha estado retomando sus shows de stand-up después de enfrentar un complejo problema de salud en mayo.

Mientras se encontraba de gira por Europa, sufrió un problema de presión arterial que le provocó una intensa hemorragia nasal, lo que requirió una intervención de emergencia.

“Ya tuve una actuación en Linares,” comentará Fica en el programa. “Sí, me fui a actuar al tiro. Pero fui a ver a mi médico de cabecera, Francisco Molina, con el cual, me atendió muy bien, me explicó. Después en la noche fui a ver un amigo que es cirujano, que me explicó que tiene que ver con un tema cardiovascular, ya el otro día fui a ver a mi otorrino.”

En el programa, Bombo Fica también hablará sobre cómo está evaluando su situación de salud con sus médicos en Chile. Esta evaluación es crucial para garantizar que pueda continuar su carrera sin poner en riesgo su bienestar.