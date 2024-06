Benjamín Vicuña confirma romance en Argentina

Comparte

Benjamín Vicuña confirma romance y responde a los rumores que circulaban en Argentina sobre una nueva relación que mantenía en secreto. La prensa trasandina había lanzado un feroz cahuín sobre su pololeo. Aunque el actor no confirmó la identidad de su conquista, en el argentino “Eltrece” aseguraron que se trataría de Anita Espadín, una compañera del gimnasio.

De Anita Espasandín se sabe poco, ya que se mantiene alejada de la farándula. Según el citado medio, Espasandín tiene unos 40 años y ha trabajado como modelo para una marca de ropa de su hermana.

En cuanto a la incipiente relación, Benjamín Vicuña confirma romance, luego de ser abordado por un reportero a la salida de un teatro.

Benjamín Vicuña confirma romance, sin dar detalles de su nueva relación

El reportero preguntó directamente si era cierto que Vicuña está en pareja. A lo cual el actor replicó que “estoy conociendo a alguien, maravillosa, una chica, sí. Así que bien”.

Tras ello, le consultaron si se trataba de Anita Espasandín, pregunta que el intérprete intentó eludir. “Estoy muy contento, muy feliz”, señaló.

Posteriormente, el comunicador comentó que los rumores apuntan a que la pareja llevaría que siete meses juntos. “No, no, no, no. Nos estamos conociendo, así que…”, respondió Vicuña. Así, Benjamín Vicuña confirmó una nueva conquista sin entrar en detalles sobre su incipiente relación.

El cahuín detrás del romance

Según los opinólogos argentinos, el cahuín detrás del pololeo es que Anita habría dejado a su esposo, con quien tiene dos hijos, para estar con el actor chileno. Debido a esto, la nueva pareja habría optado por mantener su relación en secreto.

Benjamín Vicuña confirma romance, generando gran interés y curiosidad en sus seguidores y en la prensa. La relación con Anita Espasandín sigue siendo un tema de discusión en los medios trasandinos, que continúan investigando y especulando sobre los detalles de este nuevo amor.