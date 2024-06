Comparte

A comienzos de junio, Coté López, Luis Jiménez y Diego Jiménez fueron protagonistas de una polémica que remeció la farándula.

El quiebre familiar se convirtió en tema de conversación tras una serie de acusaciones cruzadas, filtraciones de audios y chats.

Las redes sociales, por su parte, se llenaron de comentarios y especulaciones sobre la situación.

Bajo este contexto, Coté López optó por responder a las interrogantes que recibió por parte de los cibernautas, a través de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram.

La aclaración de Coté López sobre conflicto familiar

Coté reveló que, días después del escándalo, tuvo una conversación con Diego en la que ambos coincidieron en que todo fue un malentendido.

“Hablamos a los dos días de todo el escándalo. Está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error”, explicó Coté.

A través de sus historias, López se mostró sincera y abierta sobre lo que sintió durante esos días.

Coté confesó que el conflicto la afectó profundamente, señalando que “si me dolió mucho, fue algo que jamás me esperé. En 18 años nunca tuve un conflicto con nadie, siempre me he contenido de responder a quienes hablan de mí porque no me conocen, así que me da igual”.

La empresaria lamentó haber caído en un comportamiento que no es habitual en ella, impulsada por la rabia y la impotencia.

“Esta vez sí me dolió y caí en algo tan bajo respondiendo (ojalá él hubiera entendido en su minuto que era mejor arreglarlo en privado), yo solo me defendí desde la rabia, la impotencia e injusticia”, expresó Coté, dejando en claro que la situación le afectó más de lo que suele admitir públicamente.

Para finalizar, Coté aseguró que el conflicto quedó en el pasado y que ha aprendido de la experiencia.

“Ya pasó y entiendo que tiene 24 años y yo quizás 35, quizás debí ser más madura… pero ya fue, no es tema”, concluyó la empresaria.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: