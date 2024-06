Comparte

Este fin de semana Daniela Aránguiz se robó toda la atención del mundo de la farándula, puesto que subió bastante contenido con nada menos que Fabio Agostini.

Todo comenzó cuando subió unas historias a su Instagram, donde se ve que ella llegó a la casa del español con vino y él la recibió con el torso descubierto y una toalla.

Posteriormente, los tortolitos hicieron una transmisión en vivo y hablaron sobre diferentes temas.

Tras ello, empezó a circular el rumor de que los chicos realities podrían tener un vínculo amoroso, pero ella decidió aclarar todo en sus redes.

“El fin de semana leí todos los portales, y es heavy que se me involucre sentimentalmente con alguien o que se afirme casi un romance. Todas las mujeres podemos tener amigos, soy una mujer soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie”, comenzó diciendo.

Bajo ese contexto, recalcó que Fabio solo sería un amigo “es muy amigo mío, y no tiene nada de malo, normalicemos tener amigos, no puede ser que cada vez que me vean bailando o tomándome una copa de vino con alguien ya se me involucre sentimentalmente”.

Asimismo, agregó “con Fabio no ha pasado nada. Fui para su casa e hicimos un live, al ratito llegó la Pamela Díaz, nos quedamos hasta como a las 1:30 de la mañana, muertos de la risa y capuchando. Ya no los había visto desde que salimos del reality, lo pasé increíble”.

Por último, Aránguiz aseguró que si en algún momento tuviese algo con Fabio, no le molestaría contarlo.

“Créame que si pasa algo sentimentalmente o más allá, les voy a contar porque yo no tengo nada que esconder, normalicemos un coqueteo loco, pero ni siquiera nos hemos dado un beso”, cerró la panelista de “Sígueme”.