Comparte

En una nueva noche de eliminación del reality show de Canal 13, dos concursantes se enfrentaron, con un resultado conmovedor.

Como es tradición en el programa, el cuarto duelo de eliminación tuvo a tres participantes nominados y reunidos en una jaula al estilo gladiadores: Botota, Camila y Blue Mary.

Para escoger a los duelistas, cada uno eligió una de tres tarjetas, de las cuales solo una abría la reja.

Al momento de accionar las tarjetas, Botota fue salvada, dejando a Blue Mary y Camila seleccionadas para enfrentarse en el duelo de eliminación.

“Aquí se disuelven las Chicas Superpoderosas, lamentablemente. Las dos somos guerreras, Arianas y fuego, y lo vamos a dar todo”, reflexionó Camila con pesar.

Faloon también lamentó la inminente partida de una de sus compañeras. “Necesita tener un apoyo, hablar cosas profundas, verdaderas. Cualquiera de las dos que se vaya, me va a hacer falta”, sostuvo con tristeza.

El duelo de Camila Recabarren y Blue Mary

En el duelo, Camila tomó una temprana delantera y superó sin dificultad a Blue Mary, convirtiéndose así en la ganadora y condenando a la locutora a ser la sexta eliminada del reality.

“No estoy feliz con este triunfo, para nada. Tengo una pena gigante y voy a extrañarla mucho acá adentro. No soy de piel y dejo que solo ella me abrace. Sé que afuera nos vamos a juntar sí o sí”, comentó Camila tras su victoria, reflejando el dolor de eliminar a su amiga.

“Tengo pena, pero estoy feliz de que me haya eliminado la Cami y no otra. Me voy con el corazón llenito. No fue fácil para mí lidiar con personas que no me gusta estar, aguantar y tolerar”, indicó Blue Mary, mostrando su gratitud y resignación.

Durante el emotivo adiós, Oriana se mantuvo discreta pero lanzó un comentario: “Tengo ganas de tirarle un comentario, pero me quedo callada”, y en lugar de despedirse de Blue Mary, hizo gestos burlescos.

Mariela tampoco quiso despedirse, comentando: “Fui buena onda y todo, pero como para ir a despedirme después de todo lo que peleamos, no”.

Finalmente, Blue Mary, al despedirse de Camila y Faloon, les hizo una petición: “Ustedes dos son las más fuertes, tienen que sacar a todas las otras. De verdad, a la Oriana, a todas”, dejando claro su deseo de ver a sus amigas triunfar.

“Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, de domingo a jueves a las 22:10 horas por las pantallas de Canal 13 y sus plataformas digitales.