Camila Andrade ha dado mucho de qué hablar últimamente. Tras un período de alejamiento de las redes sociales, debido a su ‘participación’ en el triángulo amoroso con Francisco Kaminski y Carla Jara, la ex Miss Chile ha regresado con más fuerza que nunca.

Fue así como Andrade esta semana, impactó a sus seguidores en Instagram con un radical cambio de look.

La comunicadora no solo mostró su nueva apariencia, sino que también compartió el proceso de transformación.

En una publicación en Instagram, se pudo ver cómo Andrade se sometía a un cambio de estilo en el salón de belleza del reconocido estilista Roger Sevilla.

“Maravilloso,” escribió Camila junto a su publicación, donde se la ve luciendo un impactante rubio platinado.

Este cambio de look no pasó desapercibido entre sus seguidores y seguidoras, quienes no dudaron en expresar su admiración y sorpresa.

“Que top“, “Hermosa“, “Bella y radiante” y “Hermosa hermana por dentro y por fuera“, fueron algunos de los comentarios que recibió en la plataforma.