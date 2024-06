Comparte

Una inocente actividad del reality de Canal 13 hizo que la española Gala Caldirola se enemistara definitivamente con el argentino Luis Mateucci, originando una rivalidad que causará estragos.

Lo más tenso fue cuando Gala escogió varios carteles para Luis, como “carbonero”, “cahuinero”, “mentiroso” y “chanta”.

“Estoy muy molesta. Parecía como si estuviéramos teniendo buena onda, pero no entiendo tus actitudes, te encuentro carbonero, pones buena cara pero tiras la piedra y escondes la mano y por eso le caes como el c… a todo el mundo. También eres chupamedias de Oriana y eres chanta porque eres el primero que critica a todo el mundo”, le argumentó.

El duro descargo de Gala Caldirola contra Luis Mateuccci

Cuando lo acusó además de ser machista y de estarle mintiendo a Daniela, la discusión subió de nivel.

“Vas a terminar dañando a Dani, a la otra Dani, a todas, porque todo lo que tocas lo dañas. Estás todo el día metiendo m… en todos los conflictos, eres un cag… y además siempre vas del lado de una mujer o en contra de una mujer, entonces eres un m… Y no tienes confianza conmigo para dar ningún tipo de opinión de lo que hago con mi vida. Has hecho comentarios ofensivos sin tener voz ni voto”, sostuvo.

Entonces Luis le contestó. “No me gustan las buenitas que andan de lo mejor y luego ¡pum! No tenés educación, te vi afuera antes de entrar y me dijiste que no hiciera partido con Oriana, lo mismo que hiciste con Fran. Además no te metas en mi relación con Dani, yo jamás le dije nada a Rai”, se defendió.

Daniela intervino criticando a Gala. “Varios días me tiras indirectas y no tienes cojones para decirme las cosas a la cara. Si tienes algo que decirme dímelo a mí. Si dices que es un mentiroso, ¿lo sientes o lo sabes?”, le reclamó.

Oriana Marzoli no guardó silencio

Terminada la actividad, Mateucci le comentó a Oriana que Gala está dolida por las peleas que tuvieron en otros realities. Marzoli, en tanto, se mostró muy irritada.

“Si vas de mujer empoderada no te hagas la ofendida por los comentarios. Ella siempre hace lo mismo (…) Es una cag… que no ha tenido los cojones de decirle nada a Faloon o a Camila”.

Luego añadió: “Le dije que no venga más a quejarse por nada, es una chupamedias. Además, en el otro reality no tuvo ningún tipo de empatía conmigo mientras se lo comía al otro en el Cajón del Maipo, ¡qué buena mujer!”.

¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, de domingo a jueves a las 22:10 horas por las pantallas de Canal 13 y sus plataformas digitales.