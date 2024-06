Comparte

Como es sabido, recientemente, Uriel Romero, más conocido como el Futuro Fuera de Órbita, y Shirley Arica hicieron pública su relación en las redes sociales.

Frente a ello, surgieron varias reacciones y una de ellas fue las de Daniela Castro, quien estuvo con el cantante urbano en el reality “Tierra Brava”.

En conversación con Zona de Estrellas la exMaster Chef comentó que a ella ese amorío no le importaría, pero reveló que él siempre habló mal de Shirley y que de hecho, le decía a Arturo Longton que ella no le convenía.

Bajo ese contexto, Uriel aprovechó su canal de difusión en Whatsapp para contestarle a la influencer, pero posteriormente borró su mensaje.

La respuesta de Uriel

“Hola familia, me acaba de llegar una noticia donde la Dani habló sobre mí, la verdad no sé porque sigue hablando sobre mí, habló en la Divina Comida, no le hice caso, ahora volvió hablar de mí, de verdad que ella me tiene cansado”, comenzó escribiendo.

“Yo todo este tiempo me he quedado callado para no dañarle su carrera, porque lo que yo sé de ella y las pruebas que tengo es cag… por todo el daño que ha cometido y ha hecho ella y una página que tiene donde habla mal de todo el mundo”, agregó.

Finalmente, recalcó que estaría cansado de la exintegrante de Tierra Brava, puesto que en más de una ocasión ha hablado sobre él.

“De verdad me tiene cansado, no sé por qué carajo sigue hablando de mí, cuando yo a ella no le hice ni un daño ni nada que pueda decir, pero yo sí tengo cosas aquí que la pueden cag… y me he quedado callado, si yo vuelvo a ver que ella habla de mí otra vez, voy a sacar la verdad a la luz, así todo el mundo se entera de quién es ella realmente!!!!”, cerró.