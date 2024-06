Comparte

En el reciente episodio de “Got Talent” de Chilevisión, Diana Bolocco, quien es parte del jurado, se robó gran parte de la atención.

Todo esto, porque Bolocco se emocionó profundamente con la presentación de la bailarina Constanza Azúa y su grupo de 54 bailarines, llamado Stomp Crew.

“Me encanta trabajar con mucha gente, con diferentes personalidades, historias, cuerpos, mentes, corazones”, explicó la concursante.

Tras ello, Diana alzó la voz “estoy muy emocionada. Déjenme ordenar mis pensamientos. Mientras ustedes entregaban su hermoso mensaje, me puse a pensar en aquellas personas que buscan otros caminos diferentes al arte para sanar, caminos que, a veces, son muy destructivos”.

Asimismo, agregó “aquí hemos hablado del poder maravilloso que tiene el arte para sanar dolores y me he dado cuenta de que a veces las personas buscan otros caminos, porque alguien les dijo que no podía, que no tenía la edad, el talento o la capacidad”.

Finalmente, la animadora continuó con los elogios “ustedes hoy nos cerraron la boca, es hermoso lo que hicieron, lleno de significado. Estoy tiritando y espero que todas las personas que creen que no pueden hacer algo, hayan visto su presentación”.