Tal como se había anticipado, Yamila Reyna fue una de las invitadas estelares del último capítulo de “Podemos Hablar”.

Durante su participación, la comunicadora abordó diversos temas, incluyendo su abrupta salida de TVN y la polémica generada por una broma sobre Priscilla Vargas.

Reyna explicó por qué terminó su relación con el “canal de todos”. “El proyecto en el cual iba a estar, que era el próximo prime del canal, no se iba a realizar por ahora. Yo tenía la necesidad de hacer mis proyectos”, señaló.

Agregó que “no podía avanzar en nada porque me debía al canal. Llegamos a un acuerdo y me fui“.

La polémica y criticada broma de Yamila Reyna a Priscilla Vargas

Además de su salida de TVN, Yamila habló sobre las consecuencias del desafortunado chiste que hizo sobre Priscilla Vargas en un evento benéfico.

El comentario generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y llevó a especulaciones sobre su situación en la estación pública.

Reyna rompió el silencio y explicó que cometió un error, pero que no pudo disculparse públicamente debido a una solicitud de TVN.

“Cometí un error, fui la primera persona en reconocerlo. Nunca salí públicamente a pedir disculpas porque el canal me pidió no dar declaraciones“, reveló la comunicadora.

En la misma línea, admitió que la broma fue de mal gusto y desatinada. “Fue de mal gusto, por supuesto, fue desatinado, por supuesto, pero fue en un contexto que no fue televisado”, explicó Yamila.