Comparte

Álvaro Ballero, figura pública chilena y ganador del primer reality show en Chile, “Protagonistas de la fama“, ha compartido en su cuenta de Instagram una emotiva reflexión sobre su esposa, Ludmila Ksenofontova.

El mensaje, lleno de amor y gratitud, celebra los 15 años de su relación con la patinadora rusa, a quien conoció en el programa de TVN “Estrellas en el hielo”.

A lo largo de su publicación, Ballero recordó cómo soñaba con su futuro cuando era joven. “Soñaba con ser famoso, un comunicador importante”, escribió.

Sin embargo, su sueño más importante era encontrar a la persona con quien construiría una familia. Con humor y nostalgia, mencionó cómo en su juventud imaginaba a mujeres de lugares lejanos, como si fuesen “descargadas de un Pentium 586”, una referencia que refleja la era digital de su adolescencia.

Ballero agradeció al destino por cumplir sus sueños, mencionando que se convirtió en el personaje más famoso de Chile en 2003 y ha alcanzado altos cargos ejecutivos en empresas importantes.

El extenso mensaje de Álvaro Ballero a su esposa

“Pero lo que nunca pensé que iba a alcanzar era esa diosa de algún continente lejano”, añadió, refiriéndose a Ludmila. Para él, ella ha sido una presencia constante y maravillosa en su vida, iluminando sus días.

El exchico reality recordó con detalle el día que conoció a Ludmila en 2008. “Con esa frialdad extraterrestre, con esos ojos azules rabiosos”, describió.

“Ella es de otro planeta, en serio, es omnipresente, siempre lo he dicho, si me separo de Ludmila, habré vivido con la persona más increíble que el mundo me haya podido entregar. Pero, lejos de eso, ella es todo, TODO lo que hubiese soñado“, añadió luego.

En aquel momento, Ludmila se movía con gracia y destreza sobre sus patines, lo que impresionó profundamente a Ballero.

Desde ese día, la conexión entre ambos no ha hecho más que fortalecerse, resultando en el nacimiento de sus cuatro hijos: Mila, Vika, Ivana y Santino.

En su reflexión, Ballero enfatizó la omnipresencia de Ludmila en su vida. “Ella es de otro planeta”, aseguró. Para él, Ludmila representa todo lo que siempre soñó, y más.

Ballero compartió un video donde se ve a Ludmila patinando, describiendo cómo su movimiento sobre el hielo es un reflejo de cómo se mueve en sus emociones y su vida cotidiana. “Hoy duermo con esa persona a mi lado, esa que soñé tantos años”, escribió con emoción.

La publicación culmina con una declaración de amor eterno. “Sigo creyendo que me casé con la mujer de mis sueños”, afirmó.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: