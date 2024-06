Comparte

En una nueva jornada de competencia femenina, las siete participantes restantes se enfrentaron a pruebas decisivas que determinaron inmunidad, cambios de equipo o nominaciones, según su rendimiento. Este escenario estuvo lleno de tensión y sorpresas.

Mariela, una de las competidoras, expresó su deseo de demostrar que puede superar sus límites tras una larga lesión.

“Quiero demostrarme a mí misma que puedo, me gustaría estar a la altura de alguna de mis compañeras”, declaró. Todas coincidieron en que Camila es la rival más fuerte, pero ella misma señaló a Oriana como la más temida: “Para mí la más fuerte es Oriana, porque ya me ganó un reality“.

La competencia, que involucró un desafiante circuito de vallas, fue dominada rápidamente por Camila, quien se aseguró la inmunidad.

Contrariamente, Gala, afectada por una lesión, tuvo el peor desempeño. Cuando Mariela logró adelantarla, Gala abandonó la prueba, pateando su casco en señal de frustración.

Gala Caldirola frustrada por derrota

“No fue por un tema físico, fue más de paciencia. Me siento súper frustrada, tengo una rabia“, confesó entre lágrimas Gala, quien se convirtió en la primera nominada de la semana. Esta reacción mostró la presión y el estrés que conlleva la competencia.

Por su parte, Mariela expresó su alegría por completar la prueba. “No haber salido en último lugar es un pequeño gran logro“, afirmó. Camila y Faloon la felicitaron con un aplauso, reconociendo su esfuerzo.

En un giro inesperado, Recabarren, la mejor sirvienta, decidió cambiar su puesto con Oriana, convirtiéndose así en Señora de Facundo, mientras que Oriana pasó a servir a Pangal. “Insoportable. Lo quiero pero de lejos, me jode mucho, se va a aprovechar mucho”, exclamó Marzoli sobre su nuevo rol con el deportista.

Posteriormente, Camila reveló a sus compañeros su incomodidad en el equipo “Resistencia”.

“De aquí para adelante estoy más individualista, no me siento cómoda con mi equipo. Me gustan los equipos cuando funcionan de verdad, no de la boca para afuera. Si me llevan a eliminación, voy a nominar a quien sea”, adelantó. Esta declaración dejó claro su cambio de estrategia y determinación para seguir adelante.