Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela se enfrentaron a rumores de conflicto, luego de que se informara que la animadora habría “pedido la cabeza” de su compañero en el programa Tal Cual.

Este rumor surgió cuando Mario Velasco, en Zona de Estrellas, aseguró que Argandoña estaba molesta con Viñuela porque él tenía una fotografía íntima de su expareja y la había compartido con otras personas.

La animadora habría amenazado con renunciar si no se tomaban medidas contra Viñuela. “Raquel incluso habría amenazado con renunciar al canal si no se tomaban medidas contra Viñuela“, afirmó Velasco.

La reacción de Raquel Argandoña a rumor

En medio de esta controversia, los animadores decidieron bromear sobre la situación durante el programa del lunes en Tal Cual.

Mientras conversaban sobre sus planes de fin de semana, Argandoña comentó que tenía intenciones de visitar a Patricia Maldonado.

Ante esto, Viñuela respondió: “Yo también quería, pero como no tengo cabeza… quería ir a ver a la Pata, pero como no tengo cabeza, no puedo ir. Ahora tengo cabeza“.

Argandoña, siguiendo el tono de la broma, replicó: “Por un tiempo“. Patricia Maldonado también intervino, reflexionando sobre la supuesta situación que había circulado durante el fin de semana.

“Nosotros somos empleados. Cuando dicen: ‘Es que la Raquel Argandoña es maquiavélica, ella pidió que lo sacaran’. Hay mucha gente que cae, sobre todo la familia, entonces no hay que creer todo lo que sale en redes sociales“, sostuvo Maldonado.

José Miguel Viñuela también criticó a los medios de comunicación por replicar noticias sin verificar las fuentes. “Hay un tema que es más delicado“, expresó, subrayando la importancia de la verificación en el periodismo.

Raquel Argandoña, por su parte, reafirmó su postura de no dejarse afectar por los rumores. “Tanto ella como José Miguel Viñuela, ‘tenemos cuero de chancho, qué no han dicho de nosotros, da lo mismo, mientras hablen‘”, afirmó.

Finalmente, los animadores hicieron énfasis en la importancia de la credibilidad y la veracidad en los medios.

“Para que ustedes lo sepan, crean cuando nos ven, cuando ven qué está pasando acá, cuando vean a la Raquel o a mí decir algo“, concluyeron.

