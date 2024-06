Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?”, Gala Caldirola y Raimundo Cerda se robaron gran parte de la atención.

Todo esto, porque el competidor se fue a la zona de los baños con el ánimo muy bajo y la española se acercó a preguntarle qué le pasaba.

“Ratón, ¿qué te pasa, estás bien?”, le preguntó la chica reality.

Frente a ello, Rai se desahogó y todo tendría ver que con la competencia “me hubiera gustado ir yo, me bajonea perder. Hablé con el Luis y le dije ‘si quieres voy yo’ y me dijo que no, que lo mandemos a él. Si yo hubiera sido capitán, habría ido a competir capitán con capitán. Y no habría caído como cayó el Facu, habría durado mucho más”.

Bajo ese contexto, reveló que estaría interesado en ser el capitán de su equipo “le estoy dando harto vueltas a la idea de ser capitán, me tengo que poner más serio también. Mi equipo me apoya harto. Por ahí escuché que Luis dijo que me faltan cuatro realities para hacerlo, pero cuando conversamos me dijo que yo soy el que más la puede hacer”.

Finalmente, la exesposa de Mauricio Isla le pidió al influencer que la abrazara, puesto que tenía “frío” y él no se negó.

Sin duda su cercanía llamó la atención de sus compañeros y también de los televidentes, puesto que los tortolitos tuvieron un fugaz e intenso romance anteriormente.