El mediático Arturo Longton ha sacudido las redes sociales con un anuncio sorpresivo: su partida de Chile en busca de nuevos horizontes.

Esta noticia llega en un momento crucial, justo cuando se especulaba sobre su participación como panelista en un nuevo programa de Canal 13.

Longton, conocido por su participación en “Tierra Brava”, compartió su decisión a través de sus redes sociales desde Brasil.

“Les voy a ir contando cómo va esta travesía, esta aventura, porque no tengo vuelta“, expresó, dejando claro que su viaje no es solo de placer.

¿Arturo Longton deja Chile?

El exparticipante de reality reveló sus planes de explorar diferentes ciudades brasileñas, comenzando por São Paulo y luego Rio de Janeiro.

Su objetivo es claro: encontrar un lugar para establecerse en un futuro cercano, posiblemente en un pueblo cercano a Rio.

“De Sao Paulo me voy a Río de Janeiro solo y ahí no sé qué va a pasar. Voy día a día. Quiero encontrar algún lugar para instalarme en un futuro cercano, no creo que sea Río, quizás un pueblo cercano de por acá“, expresó.

Sin embargo, Longton aclaró que sus planes de residencia en Brasil se concretarían en los próximos seis meses a un año, según consigna La Cuarta.

Esta información mantiene una puerta abierta para su posible participación en el programa de Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, programado para agosto.

Durante su comunicado, Arturo también reflexionó sobre su experiencia en “Tierra Brava”. Mencionó que solo rescata los momentos de risa compartidos con Pamela Díaz y Fabio Agostini, dejando entrever cierta nostalgia por esos tiempos.

Longton aprovechó para abordar su distanciamiento de algunos compañeros del reality. “Lo que pasa es que no entienden que estuve en un momento súper depre, y me alejé de todo”, explicó, haciendo referencia a su ausencia en eventos y promesas incumplidas.

“Ellos igual me escriben, y yo les escribía de vuelta, pero quedaron todos aburridos. Futuro también tuvo que haber estado aburrido, le dije que lo iba a acompañar para Año Nuevo y le fallé. Después también tuvo un evento en Viña, tampoco lo llamé“, cerró el ex ‘Tierra Brava’