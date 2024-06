Comparte

En una conmovedora entrevista en el programa “Divina Conexión” de Radio Agricultura, conducido por la numeróloga Kenita Larraín, la comunicadora Carola Julio reveló la pérdida de su bebé en el año 2001.

En esta edición, la mística habló de la importancia de los hijos no nacidos, señalando que aún así forman parte del “clan familiar” en materia de ancestrología.

En un relato lleno de emoción y honestidad, Carola compartió los detalles de esta dolorosa experiencia y el impacto que tuvo en su vida.

Carola comenzó describiendo el embarazo como no planeado y los sentimientos encontrados que tuvo al enterarse de que estaba esperando un hijo.

La sensible pérdida que sufrió Carola Julio

“Era un embarazo no buscado… yo no me quería embarazar“, explicó. A pesar de sus temores iniciales, el embarazo se desarrolló de manera normal hasta que, en el séptimo mes, ocurrió la tragedia.

“Yo pierdo, pierdo esa guagüita“, recordó Carola, explicando que la pérdida ocurrió durante un viaje. A pesar de llevar siete meses de embarazo, admitió que no había sido completamente consciente de su estado.

“Nunca me sentí mal y yo ponte tú siempre corro… yo corro en las calles, en el fondo corro de que estoy apurada, soy como a mil, como hiperactiva“, repasó.

“Fue un parto, un dolor espantoso”

El dolor de Carola se intensificó cuando tuvo que enfrentar el parto de su bebé fallecido. “Me fui a la clínica y empecé con contracciones porque fue un parto… un dolor espantoso.”

A pesar del dolor físico y emocional, insistió en ver a su bebé. “El doctor me dice no es recomendable que lo veas… Yo lo quiero ver“, expresó en la ocasión.

Carola también reflexionó sobre el impacto a largo plazo de esta pérdida en su vida. “Yo antes no podía hablar de esto… durante años no pude hablar, no al principio.”

Sin embargo, con el tiempo, ha aprendido a vivir con el duelo. “Es un duelo que no tiene, o sea, no sé si es uno que lo haya completado, sino que es un duelo con el que uno aprende a vivir.”

El duelo y la necesidad de hablar

Uno de los aspectos más importantes que destacó Carola fue la necesidad de hablar sobre su experiencia. “Necesitaba hablarlo… Yo quería contarle a la gente lo que me había pasado y no me lo preguntaban.”

A través de su relato, Carola enfatizó la importancia de dar espacio para que quienes han sufrido una pérdida puedan expresar su dolor y recibir el apoyo adecuado.

La entrevista de Carola Julio en “Divina Conexión” es un poderoso testimonio de la resiliencia y la fortaleza que se necesita para enfrentar una pérdida tan devastadora.

Aquí puedes revisar la entrevista completa: