Una sincera y emotiva conversación tuvo lugar este jueves en el programa ¿Ganar o Servir? entre Faloon Larraguibel y Daniela Colett.

Ambas hablaron abiertamente sobre sus experiencias con sus exparejas, Jean Paul Pineda y Eduardo Vargas, respectivamente, revelando dramáticos episodios de sus relaciones.

Durante la conversación, ambas mujeres se desahogaron y compartieron cómo las infidelidades marcaron sus vidas.

“¿Qué buscan estos hombres? Teniendo mujeres guapas, trabajadoras, buenas mamás, y andan por aquí y por allá agarrando a cualquiera. No les interesa“, reflexionó inicialmente Faloon Larraguibel.

Este comentario dio pie a una desgarradora confesión de Daniela Colett, quien relató sus propias vivencias: “Mi ex lo mismo, seguramente le escribió a todo el mundo. Pero así son, infelizmente. Mi ex se agarraba a cualquiera, no sabes de lo que yo me enteré después que me separé de él“, explicó con visible emoción.

Daniela también expresó cómo se sentía ante tales situaciones: “Eso te da un bajón. Piensas: ¿soy mala mujer? ¿soy tan horrible? A mí me decía que era fea, no podía usar bikinis, íbamos a cenar y se enojaba por mi ropa y tenía que cambiarme para estar al lado suyo”.

Añadió que su mayor miedo era separarse por el bienestar de sus hijos, pero al hacerlo, descubrió que ellos eran mucho más felices sin él.

La reflexión de Faloon Larraguibel

Faloon Larraguibel, por su parte, hizo un crudo mea culpa y se refirió al reciente episodio de violencia intrafamiliar que vivió con Jean Paul Pineda.

“Yo aguanté mucho también. Aguanté tanto que llegó el momento en que me sacara la cr…, en que me golpeara. Ahora me separé y no quiere nada, me está haciendo la vida imposible“, reveló entre lágrimas.

