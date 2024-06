Comparte

La suerte no ha acompañado a Yamila Reyna en el amor. Esto, luego de que, a principios del 2023, protagonizara un mediático quiebre con el futbolista Diego Sánchez, quien le habría sido infiel.

Desde entonces, Reyna ha permanecido soltera, y aunque se le han atribuido romances, nada ha sido confirmado.

Recientemente, Yamila fue invitada al podcast de Eva Gómez, “El Podcast de Eva”, donde se sinceró sobre su estado sentimental. “Estoy soltera, pero de moda“, bromeó de inicio.

En la misma línea, sostuvo que el primer año tras el fin de su relación se sintió “angustiada”. Sin embargo, ahora se encuentra en un momento donde disfruta de su trabajo.

Disfrutando la soltería

Cuando Gómez le preguntó si cree que el trabajo y una relación amorosa son incompatibles, Reyna respondió con incertidumbre.

Más adelante, ante la consulta de la española sobre si aún quedan heridas no sanadas, la exanimadora de TVN negó rotundamente cualquier rastro de dolor.

“No, ya está superado, pero me estoy divirtiendo. Entonces, no quiero entablar una relación de pareja en este momento. Me quiero seguir divirtiendo y enfocándome en mi trabajo”, explicó Reyna.

El enfoque de Yamila Reyna en su vida

La conversación se profundizó cuando Eva Gómez le preguntó si solía estar en relaciones frecuentemente. Yamila admitió ser “re noviera”, pero destacó que actualmente está disfrutando de una etapa muy gratificante en su vida. “Tengo viajes planeados, tengo el stand up, la gira que se viene”, mencionó entusiasmada.

“Eso quiero disfrutarlo con mi gente, mis amigos, mis colegas. No quiero un hombre al lado mío disfrutando de eso porque es mío y de mi gente, y de los que siempre estuvieron conmigo. Los hombres han sido muy ingratos en mi vida. Hoy no tengo ganas de darle esa energía”, añadió.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: