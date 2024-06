Comparte

Francisca Imboden abordó la difícil situación que atraviesa su hija, Trinidad Garcés a raíz de un acoso cibernético. Cabe recordar que la también actriz actualmente reside en Barcelona y enfrenta el acoso persistente de un desconocido a través de múltiples cuentas.

Hace unas semanas, Trinidad reveló públicamente ser víctima de un acosador que dirige insultos tanto a ella como a sus seres queridos y amigos. Ante esta preocupante realidad, Francisca Imboden expresó su pesar en una entrevista con Página 7, recalcando la gravedad de la situación.

Francisca Imboden se refiere al acoso que recibe su hija Trinidad

“Está siendo súper duro porque el anonimato que permite la red social, abrir una cuenta y cerrar una cuenta, y que todavía no haya leyes que protejan contra el acoso digital, es realmente violento”, declaró Imboden, refiriéndose al impacto devastador que tiene la falta de regulación en estos casos.

La reconocida actriz también compartió su propia experiencia, señalando que también ha enfrentado situaciones similares en redes sociales. En ese sentido, criticó la falta de empatía que a menudo se observa en estas plataformas hacia las opiniones divergentes.

“Si no te gusta la opinión del otro, te puede no gustar, no lo sigues, piensas otra cosa, perfecto. Pero, ¿por qué ese odio y esa agresividad en la red? Te lo digo para cualquier persona, incluso gente que me cae mal, no lo merece. Nadie lo merece”, declaró Imboden, resaltando la necesidad de un cambio cultural en el comportamiento online.

Finalmente, hizo un llamado profundo a la reflexión sobre la crianza en la era digital. “Ojalá críen bien a los niños, porque parten de demasiado chicos con el teléfono. Es una nebulosa donde puedes tirar una cantidad de odio a otra persona que es súper poco sano para la persona que lo hace también. Entonces, de verdad, es un problema espiritual actual gravísimo”, concluyó Imboden.