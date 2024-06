Comparte

Durante las últimas horas, Julio César Rodríguez enfrenta severas críticas debido a una polémica entrevista realizada hace dos días a Sebastián Eyzaguirre, periodista condenado por violencia física y verbal contra su expareja.

Rodríguez recibió a Eyzaguirre en su programa de YouTube, donde el exreportero de CQC intentó minimizar sus acciones pasadas que lo llevaron a enfrentar procesos judiciales. “Yo no maltrato habitualmente a las mujeres ni a nadie. Esa es mi verdad. Tú la podrás creer o no”, afirmó Eyzaguirre, desatando una reacción inmediata del conductor.

“Sebastián, pero lo cierto es que tú eres una persona condenada por violencia psicológica hacia una mujer, con epítetos que son horrorosos”, reprochó ‘Jotacé’ durante la entrevista. “No eres un héroe político. No eres ni Gandhi ni Mandela, eres un tipo súper violento, escribiendo a una persona cosas inadecuadas”, agregó.

Palabras ante las cuales ‘Cuchillo’ Eyzaguirre replicó: “yo no he cometido un delito, y no me considero una persona violenta. Me considero una persona vehemente y apasionada, que pudo haber cometido un error real y del que me hago cargo”, respondió Eyzaguirre.

Julio César Rodríguez se llena de críticas por entrevista a Sebastián Eyzaguirre

Las críticas no se hicieron esperar. Jaime Coloma fue uno de los primeros que repudió a Julio César Rodríguez por la polémica entrevista a Sebastián Eyzaguirre.

“Qué lamentable a lo que ha llegado la TV abierta chilena. Qué lamentable que Rodríguez se preste para esto. Qué lamentable que no se establezca un discurso donde la idea no sea maltratar habitualmente sino que sea no maltratar. Qué brutalmente lamentable esta sociedad y estos medios”, expresó en X.

A Coloma se unió Natalia Valdebenito, quien también lanzó duros comentarios: “Julio César dándole pantalla a un maltratador condenado, para limpiar su imagen. Revictimizante. Absolutamente irresponsable. Se esperaría que aprendieran. Pero seguiremos pensando que son ‘onvres’ apoyando a ‘onvres’. Qué asco”, criticó.