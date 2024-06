Comparte

La reconocida figura de la televisión chilena, Marlen Olivari, abrió su corazón en el último episodio de “Podemos Hablar”. Durante la grabación, compartió detalles sobre la difícil situación que atraviesa su familia debido a la salud de su padre.

Hace apenas un mes, Olivari recibió un diagnóstico que sacudió su mundo. Su padre fue diagnosticado con una hemorragia craneal aguda, una condición que requirió hospitalización inmediata. La noticia llegó como “un balde de agua fría”, según sus propias palabras.

La ex integrante de “Morandé con Compañía” relató el momento crucial cuando recibió la noticia. Se encontraba sola en la sala de espera cuando el médico le informó sobre la gravedad de la situación.

“Señorita, a su papá hay que internarlo de inmediato“, fueron las palabras que marcaron un antes y un después para Olivari.

Mientras esperaba noticias sobre el ingreso de su padre a la UTI, no podía evitar pensar en lo peor. “Me fui a mi casa con la sensación de que qué pasa si más rato me llaman y me dicen que su papá ya partió“, confesó con visible emoción.

Su testimonio tocó fibras sensibles en el set, especialmente en Gloria Simonetti, quien también compartió sus pensamientos sobre el paso del tiempo y los desafíos de la edad. El programa también contó con la participación de Felipe Vial y Kurt Carrera