Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, es muy activo a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción y celebró en su Instagram un gran logro personal, puesto que logró obtener su primer hogar.

“Hace un año se me dio la posibilidad de ingresar a un reality, tomé esa oportunidad con ilusión de que mi vida cambiara para mejor”, comenzó escribiendo en la descripción del post donde se le ve celebrando.

“En un principio no fue fácil… para ser honesto nada fácil, pero me mantuve enfocado, resiliente, solo dejé que el tiempo pusiera todo en su lugar, es por eso que escogí esta canción de fondo, porque fui un GLADIADOR, no deje que nadie me derrumbara”, agregó.

Tras ello, sostuvo “luego de la tormenta finalmente salió el sol y he logrado poco a poco ir consiguiendo todos los objetivos que algún día soñé”.

“Gracias a todas las personas que han creído siempre en mi, son el motor que me impulsa a seguir”, cerró.

Sin duda su post generó varias reacciones entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano, quienes lo felicitaron por su logro.

“Felicidades mi rey”, “El mejor”, “Éxito en su hogar”, “Felicidades, te sigo del reality y siempre te enfocaste en lograr cada objetivo, y ese orgullo de gladiador es tuyo”, “Muchas felicidades”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa la publicación de Bambino