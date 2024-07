Comparte

En una reciente edición del programa “Podemos Hablar”, el conocido animador Julio César Rodríguez hizo una broma inesperada a la actriz Berta Lasala.

Este episodio, que contó con la participación de Marlen Olivari, Kurt Carrera, Gloria Simonetti y Felipe Vidal, no pasó desapercibido.

Durante la parte final del programa, los invitados se enfrentaron a las habituales bromas del personaje Yerko Puchento. Sin embargo, en esta ocasión, Yerko Puchento también incluyó a Julio César en sus bromas.

“Ahora va a haber competencia en Mega. ¿Supiste?”, preguntó Yerko a Julio César, quien parecía no entender. Antes de que el animador pudiera responder, Puchento continuó: “Grabaron un piloto en Mega, un programa de farándula animado por esta niña, la de pelo corto, esta flaquita que tú la ubicai.”

Para que los televidentes captaran la broma, la dirección del programa mostró una foto de Francisca García-Huidobro, expareja de Julio César. Este gesto provocó risas entre los presentes y la audiencia.

La dura réplica de Julio César Rodríguez

Sin embargo, Julio César no se quedó callado y respondió con humor: “No se ría mucho, no haga mucho alarde, porque sé que una de las panelistas de ese programa es Berta Lasala (expareja de Daniel Alcaíno).” Esta respuesta dejó a todos sorprendidos, incluyendo a Yerko, quien se tapó la cara en señal de lamento.

“Julio, no esperaba ese golpe tan bajo tuyo,” reconoció Yerko, mostrando su sorpresa por la respuesta de Julio César. Acto seguido, el comediante, fiel a su estilo, salió jugando con su característico sentido del humor: “Nos van a dar todos los días esas mujeres, pero mejor no hablemos más de ellas, no las invoquemos.”