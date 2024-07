Comparte

María Fernanda “Mafe” Bertero, reconocida actriz e influencer, compartió un fuerte descargo en sus redes sociales tras ser víctima de deep fakes pornográficos.

Conocida por sus roles en teleseries como “Valió la pena”, “La colombiana” y “Si yo fuera rico”, Mafe ha decidido hablar públicamente sobre esta situación que la afecta desde hace años.

En su cuenta de Instagram, Mafe reveló que su cara ha sido superpuesta en imágenes y videos pornográficos. Estos deep fakes circulan en grupos de Telegram y WhatsApp, lo que ha causado un gran impacto en su vida.

“Vengo cargando con actos de este tipo desde que era menor de edad,” expresó la influencer, quien ahora tiene 21 años, en conversación con Las Últimas Noticias.

La primera vez que se enteró de la existencia de fotos falsas con su cara tenía solo 17 años, señalando que estaba en el colegio y, en la oportunidad, “me afectó mucho”.

La situación empeoró cuando distintos hombres comenzaron a enviarle a su tío videos falsos. “Mira lo que está haciendo tu sobrina,” decían los mensajes. A ella misma también le llegaban mensajes directos en Instagram advirtiéndole sobre estos videos.

Mafe Bertero y cómo el caso del colegio Saint George la inspiró a tomar acciones

Mafe decidió ver uno de los videos falsos y lo describió como “muy fuerte” porque era “básicamente un video porno con mi cara, mirando hasta la cámara.”

La situación se intensificó cuando su tío le avisó de otro video similar. Esto la llevó a recibir más mensajes sobre este tipo de contenido. “La situación me colapsó y sentí que tenía que hablarlo públicamente, ya aguanté muchos años,” confesó.

Descubrió que algunas personas vendían este contenido falso y que otros pagaban por ello. Además, empezó a recibir mensajes pasivo-agresivos en su correo de trabajo, amenazando con filtrar estos videos. “En verdad esto ha sido horrible,” lamentó Mafe.

El caso del colegio Saint George le inspiró a tomar acciones. Recientemente, padres de alumnas del colegio presentaron un recurso de protección porque sus hijas fueron víctimas de deep fakes.

“Me motivó también el caso del colegio porque mediáticamente la noticia duró un día, y me imagino que esas niñas lo pasan tan mal como yo,” afirmó.

“Es heavy verte en este material” – Mafe Bertero

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales, Mafe fue sincera: “No he visto el marco legal porque sé que estoy expuesta en mis redes, y que posiblemente lo van a seguir haciendo.”

Añadió que antes, estos deep fakes solo los realizaban personas con habilidades en edición de imágenes, pero ahora, con inteligencia artificial, cualquiera puede hacerlo con solo una foto. “Es algo que debería regularse,” añadió.

Finalmente, Mafe expresó cómo se sintió al contarle a sus cercanos sobre esta situación: “Es heavy verte en este material y cuando recién me enteré no me dio para contarle altiro a mi pareja.”

Por último, Bertero agradeció el apoyo de su círculo cercano, que siempre la ha contenido y la ha hecho sentir menos vulnerable. “Ahora que lo hablé siento que no debo tener vergüenza porque no soy yo y sé que están abusando de mi imagen,” cerró.