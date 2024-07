Comparte

María José Quintanilla sorprendió a sus seguidores este martes al compartir en sus redes sociales una experiencia profundamente emotiva durante su viaje por Italia.

A través de Instagram, la comunicadora Instagram relató un episodio que ocurrió en medio de su visita al Coliseo Romano, un lugar que tiene un especial significado para ella.

Coté Quintanilla, que está disfrutando de este viaje junto a su esposo Eduardo Carrasco, recordó cómo había visitado el Coliseo hace dos décadas con su fallecido padre.

Este viaje no solo representaba una oportunidad de disfrutar de nuevas experiencias, sino también de reconectar con recuerdos del pasado.

El ‘milagro’ en el Coliseo Romano

Según relató en su publicación, la mañana del evento comenzó de una manera muy particular. “Esta mañana cuando me levanté, hablé con él (su padre) y le dije que si llovía – cosa improbable porque miré el informe del tiempo y el pronóstico era 30° – yo iba a saber que me estaba escuchando“, escribió la artista.

Lo inesperado ocurrió mientras caminaban por el icónico sitio histórico. “Llegamos al Coliseo con Edu y le dije: ‘hoy va a llover’“.

“Él solo me miró con cara de risa, pues no entendía lo que estaba hablando. ¿Lluvia con 34 grados? Mientras caminábamos, en un acto casi milagroso, comenzaron a caer gotas y de pronto ya estaba lloviendo. Miré al cielo y dando las gracias me puse a llorar“, complementó la cantante.

En sus palabras finales, compartió una reflexión cargada de emoción: “Hoy para mí la magia se hizo presente“.

