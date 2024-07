Comparte

María José Castro, conocida como Lady Ganga, abordó en el reciente episodio de Amikas Daily los rumores de una supuesta rivalidad con Daniela Aránguiz.

El tema surgió cuando las presentadoras del podcast escucharon las declaraciones del periodista Michael Roldán, quien recordó el origen de la controversia.

Según Michael Roldán, todo comenzó cuando en el programa ‘Sígueme’ analizaron una entrevista realizada por Amikas Daily a Adriana Barrientos.

Y fue precisamente durante esa entrevista en donde la ex de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, confesó que Lady Ganga le “cae pésimo”.

La inesperada réplica de Lady Ganga

Lady Ganga, lejos de evitar el tema, decidió enfrentarlo con naturalidad. “No todos pueden caerte bien, y está bien que yo no sea la excepción”, comentó. “Si le caigo mal a alguien, no hay problema”.

Además, reflexionó sobre cómo la popularidad de su podcast ha afectado su anonimato: “Al principio temíamos perder nuestra libertad para hablar sin filtros, pero ahora estamos en el radar y no hay vuelta atrás”.

Por otro lado, Lady Ganga también se refirió a su relación con la farándula, esto, luego de que Aránguiz señalara que la comunicadora negara su vínculo con la prensa rosa.

“Este año cumplimos 7 años con el podcast. Crecí viendo SQP y Primer Plano, y esos programas fueron clave en mi desarrollo profesional (…) Los momentos más emocionantes de mis inicios fueron cuando comentaba en SQP, Intrusos y otros programas similares”, explicó Coté Castro.

Finalmente, Lady Ganga compartió una teoría, sosteniendo que quizá Aranguiz se equivocó se persona.

“Quizás Daniela se confundió. Tal vez todas las rubias le parecen iguales, por eso me teñí de rosa para complicarle más las cosas”, bromeó.

“Es probable que ni siquiera sepa quiénes somos, aunque hemos hablado mucho de ella. A veces la apoyamos y otras no, porque todos tenemos nuestros momentos”, cerró Lady Ganga.

Aquí puedes revisar las palabras de Lady Ganga sobre Daniela Aránguiz