Gala Caldirola y Raimundo Cerda se robaron toda la atención del último capítulo del reality de Canal 13 llamado “¿Ganar o servir?”.

Todo esto, porque los tortolitos se mostraron bastante cercanos y finalmente, sellaron su reconciliación con un apasionado beso.

Recordemos que, a los pocos días del ingreso del exGran Hermano inició un romance bastante intenso con Gala, sin embargo, este llegó a su fin por la misma razón.

Tras ello, el joven comenzó a conquistar a Oriana Marzoli, pero no tuvo mayor éxito, ya que ella ahora inició un amorío con Facundo González.

En tanto, Rai volvió a acercarse a quien fue su primer amor en el encierro y ella se dejó llevar por sus sentimientos.

Por ello, se les vio muy acaramelados, lo que no le gustó a los televidentes, quienes criticaron a la española por su decisión de volver con Raimundo.

“Ya basta Gala! Trato de defenderte de Raimundo y tu no coperas! como tan weo…”, “¡Volvió con Raimundo porque a él no lo pescó Oriana! no tiene dignidad”, “¿Y el amor propio dónde quedó?”, “Él está con ella porque Oriana está con Facu”, “Quiérete un poco más”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.