Sin duda Oriana Marzoli comenzó “¿Ganar o servir?” con el pie izquierdo, puesto que en la primera prueba física se lesionó.

Todo esto, porque a la chica reality se le quedó enganchada su mano en un guante y se dobló el dedo.

Ahora, que los participantes están fuera del encierro, ella mostró en sus redes sociales que pese a los meses, su dedo sigue inflamado.

Asimismo, reveló que no se lo operaría aún, puesto que necesita estar al 100% para la final de la competencia.

Recordemos que, según algunas filtraciones, la española- venezolana sería una de las finalistas del reality.

“Dios, o sea, mi mano, por Dios. Mira este dedo, por mucho que intente estirarlo, no se me baja (…) Desde la primera competencia, heavy. Pero no voy a poder arreglarlo hasta que no compita en la final”, comentaba la influencer mientras mostraba su mano.

“Mirad como tengo el dedo, se me deformó a raíz de la primera competencia que hicimos en ¿Ganar o Servir?. Y ya han pasado tres meses y no mejoró nada”, añadió.