Comparte

Recientemente, Ivette Vergara participó como invitada en el nuevo programa de Luis Jara en TV + llamado “Al piano con Lucho”.

En la instancia, la deportista habló sobre diferentes temas, como su separación y también, la relación que tiene ella con su apariencia física.

Bajo ese contexto, Luis le preguntó cómo llega a sus 52 años y ella contestó “la raja me pillan, siento que estoy mejor que nunca”.

“Lo quiero compartir, porque a ti te pillan en un momento espléndido. Te voy a decir la verdad, nunca te he visto como estás hoy día. No ha sido gratis”, respondió Jara.

Tras ello, Ivette contó que antes era muy insegura con su cuerpo “yo creo que… primero, partí muy chica, muy insegura de mi aspecto físico, porque yo nunca me sentí bonita, de hecho, jamás. Me sentía grande, potona, me decían ‘tenís cuerpo de mulata’, pa’ mí eso es casi como un insulto, porque tenía 12, 13 años”.

Asimismo, añadió “siempre busqué tapar un poco mi físico para no llamar la atención. Y tú sabes que hasta el día, de hoy, yo soy una persona que si me ven en la calle probablemente me verá con buzo, jeans y zapatillas”.

“Hoy día no me importa que la gente opine si ando con buzo. Yo no uso ni maquillaje en la calle, ando con buzo, zapatilla, y eso me encanta”, cerró.