El comediante chileno Yerko Puchento, interpretado por Daniel Alcaíno, está listo para sacudir Santiago con su espectáculo “Otra cosa es con guitarra”.

El show, programado para el 18 de julio en el Club Chocolate, promete ser un festín de humor sin censura.

En una entrevista exclusiva con La Cuarta, Alcaíno adelantó que nadie se salvará de sus afilados comentarios, incluyendo al Presidente Gabriel Boric.

El comediante explicó que su rutina abordará temas de actualidad, centrándose especialmente en la política.

Yerko Puchento y su política rutina

“Vamos a ver la actualidad. Sobre todo, la gran columna vertebral es la política, obviamente”, reveló Alcaíno. Además, mencionó que tratará temas como los alcaldes corruptos, la selección nacional y la farándula.

Sin embargo, la parte más jugosa del espectáculo parece estar reservada para el Presidente Boric.

Alcaíno anticipó que realizarán un discurso en lenguaje inclusivo, abordando temas que los jóvenes han puesto sobre la mesa y que, a veces, generan resistencia en los mayores.

“Tenemos una parte, yo creo que diría que es la más jocosa, la más divertida, con el presidente Boric”, comentó el actor. No obstante, aclaró que su intención no es ensañarse con el mandatario en particular.

Alcaíno explicó que Yerko Puchento siempre ha sido duro con quien está en el poder, sin importar el color político.

“Antes era Piñera, Bachelet, el que fuera“, afirmó, destacando que el público tiene ganas de reírse de las autoridades que no cumplen sus promesas.

Recordemos que el comediante ha regresado a la palestra gracias a su papel televisivo en el programa “Podemos Hablar”, de CHV.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y veinte minutos. Durante este tiempo, Yerko Puchento “desmenuza la actualidad a la velocidad del rayo”, prometiendo risas y reflexiones sobre la contingencia nacional.

Finalmente, Alcaíno invitó a los “viudos de Yerko” a disfrutar de “un humor con nombre y apellido en el mismo estilo de siempre”. Sin duda, el regreso de este icónico personaje promete sacudir la escena humorística chilena una vez más.

Aquí puedes conseguir entradas para el show que realizará Yerko Puchento el próximo 18 de julio, en el Club Chocolate.