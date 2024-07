Comparte

Claudio Valdivia, exparticipante de “¿Ganar o servir?”, ha lanzado fuertes acusaciones contra el reality show de Canal 13.

En una reciente entrevista con Pamela Díaz para su programa digital “Sin editar”, Valdivia reveló detalles polémicos sobre su experiencia en el programa.

El exintegrante afirmó que fue obligado a abandonar el reality debido a una lesión. Según Valdivia, “estaba fuera de training en el tema de pantalla” durante los primeros días de grabación, sintiéndose perdido y sin saber cómo actuar frente a las cámaras.

A pesar de su experiencia previa en otros realities, Valdivia enfrentó dificultades en “¿Ganar o servir?”. Recordó que en programas anteriores también sufrió lesiones, pero se le permitió continuar. Sin embargo, esta vez fue diferente.

La acusación de Claudio Valdivia sobre “¿Ganar o Servir?”

“De este me sacaron“, afirmó Valdivia sin rodeos. Explicó que normalmente, si un participante se lesiona durante una competencia, tiene la oportunidad de recuperarse dentro del encierro con la ayuda de un traumatólogo. No obstante, en su caso, esta opción no fue considerada.

Pamela Díaz cuestionó la autenticidad del programa, sugiriendo que los realities podrían estar “arreglados“. Ante esto, Valdivia reveló que le dijeron: “Si no tienes ninguno de estos contenidos, no nos sirves“.

El exparticipante admitió que no encajaba en el formato actual del reality. “Era romance, conflicto y competencia; yo no tenía conflicto ni romance, y para competencia era bueno”, explicó. Esta situación, combinada con su lesión, habría sido la razón de su salida forzada.

Aquí puedes revisar la entrevista de Pamela Díaz a Claudio Valdivia: