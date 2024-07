Comparte

Sorpresa se llevó el periodista Fernando Solabarrieta, luego de que su exesposa, Ivette Vergara, concediera una entrevista a Luis Jara en su nuevo programa de TV+.

En la conversación, Vergara habló sobre su separación de Solabarrieta y diversos aspectos de su vida familiar.

En el programa Sígueme de TV+, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló detalles de una conversación privada que tuvo con Solabarrieta.

El periodista le confesó que no estaba al tanto de la entrevista de Vergara y que no la había visto. Sin embargo, no le sorprendió que Vergara hablara con Luis Jara, ya que tienen una relación cercana.

“Primero, me dijo que no tenía ni idea de esta entrevista, que no tuvo la posibilidad de verla“, explicó Gutiérrez. Solabarrieta esperaba una conversación privada antes de que Vergara decidiera hablar públicamente sobre su separación.

En la misma línea, Solabarrieta expresó a Gutiérrez que pensaba que ambos tendrían una conversación cara a cara antes de que Vergara se dirigiera a los medios.

Tras esto, Gutiérrez señaló que Solabarrieta pensaba que primero hablaría con él antes de hacerlo con los medios de comunicación, lo cual no fue así.

En este sentido, el comentarista deportivo habría afirmado que con el programa de Luis Jara se enteró que la relación entre ambos estaba totalmente terminada.

“Se imaginaba que ellos iban a tener una conversación antes“

Además, comentó que Solabarrieta deseaba al menos una llamada previa de Vergara para informarle sobre la entrevista.

“Él se imaginaba que ellos iban a tener una conversación antes, en persona, antes de hacerlo por la prensa. Y que esperaba que, por lo menos, lo llamara antes de esta entrevista“, afirmó Gutiérrez.

Cabe recordar que la comunicadora se sinceró en el nuevo programa de Luis Jara, donde repasó su separación y su intención de volver a enamorarse.

“Totalmente. Porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca”, fue parte de lo que expresó en la oportunidad.